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Bursa'da kazayı görünce pencereden atlayıp yardıma koştu

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#Bursa#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 17:39

Bursa'da, okula giderken otomobilin çarptığı Aynur Üzeyir (10) yaralandı. Kaza ve evinin penceresinden atlayan kişinin yardıma koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 11 Mart’ta öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Varlık Sokak’ta meydana geldi. İhsan Dikmen 3 İlkokulu öğrencisi Aynur Üzeyir, yaya olarak okula giderken yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Üzeyir’e, H.D. yönetimindeki otomobil çarptı. Yaklaşık 6 metre sürüklenip otomobilin altında kalan Aynur’un yardımına çevredekiler koştu. Aynur Üzeyir otomobil kaldırılarak kurtarılırken, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı

Aynur Üzeyir, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan sürücü H.D.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Bursada kazayı görünce pencereden atlayıp yardıma koştu

KAZA KAMERADA

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Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Aynur Üzeyir'e, otomobilin çarpıp metrelerce sürüklediği görüldü. Otomobilin altında kalan küçük kıza yardım etmek isteyen bir vatandaşın ise 2'nci katın penceresinden atlayarak koştuğu anlar da görüntüye yansıdı.

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#Bursa#Trafik#Kaza

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