Bursa'da kaybolan Mehmet Çakır'ı arama çalışmaları sürüyor

Haberin Devamı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yeniceköy Mahallesi'ndeki evinden 6 Mart'ta öğle saatlerinde ayrılan Mehmet Çakır, bir daha eve dönmedi. Ailesi telefonla da ulaşamayınca, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla harekete geçen jandarma öncülüğünde İnegöl Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekipleri, arama çalışması başlattı.

Yeniceköy Mahallesi çevresinde dün arama yapan ekipler, bugün göletler mevkisinde ve meskun mahallelerde çalışma yürütüyor. AFAD koordinesinde jandarma, İnegöl Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ve İHH'dan oluşan 50 kişilik ekip, Esenköy ve Akıncılar mahallelerinde arama yaptı. Ekipler, ihbarlara göre arama alanlarını genişletiyor.