×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da kavgayı ayıran polislere saldırı: 6 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İnegöl#Kavga
Bursada kavgayı ayıran polislere saldırı: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 15:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri saldırıya uğradı. Yaralanan 3 polis memuru ayakta tedavi görürken, kavgada yaralanan taraflardan 3 kişi, tedavisinin ardından ifade için polis merkezine götürüldü.

Haberin Devamı

Olay saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre akraba olan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, kalabalığın saldırısına uğradı. Çıkan arbedede 3 polis memuru ile kavga eden taraflardan Ercan Y. (31), Mübayi Y. (68) ve Musa K. (34) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurları ise ayakta tedavi edildi. Tedavileri tamamlanan 3 kişi, ifade için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#İnegöl#Kavga

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme
Hijyen şehrindeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı

'Hijyen şehri'ndeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı?

#Brezilya
Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı