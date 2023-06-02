Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın

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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi Kırmızı Cadde’de bulunan kauçuk fabrikasında patlama ile birlikte yangın çıktı. Saat 22.30 civarında başlayan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığına ait 20 itfaiye aracı hem Kırmızı Cadde’de hem de Turuncu Cadde’den müdahalede bulunuyor.

Ekipler çalışmasını sürdürürken sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede bulunuyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fabrikada çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, yangına 100’ün üzerinde personel ve 30 itfaiye aracı ile müdahalede bulunulduğunu belirterek yangının kısmı olarak kontrol altına alındığını ifade etti. Malzemelerin polyester olduğu için yangının bazı bölümlerde devam ettiğini aktaran Aktaş, çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Aktaş, sağlık ekiplerinin hazır durumda bekletildiğini kaydederek yangından etkilenenlere müdahale ettiğini söyledi.