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Bursa'da kar yağışı ve sis nedeniyle kaza: Bir TIR devrildi, diğeri bariyere çarptı

#Bursa#Kaza#Buzlanma
Bursada kar yağışı ve sis nedeniyle kaza: Bir TIR devrildi, diğeri bariyere çarptı

Bursa'da kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrildi, şoför kazayı sıyrıklarla atlattı. Devrilen TIR'a çarpmamak için sürücüsü manevra yapan bir TIR da bariyere çarptı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu İstanbul istikameti Dereçavuş mevkiinde meydana geldi. 06 CTT 157 plakalı içecek yüklü TIR’ın sürücüsü Y.Y., kar yağışı ve sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 06 JVG 26 plakalı TIR''ı kullanan L.D., devrilen TIR'a çarpmamak için ani manevra yapınca sağ taraftaki bariyerlere çarptı.

Bursada kar yağışı ve sis nedeniyle kaza: Bir TIR devrildi, diğeri bariyere çarptı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen TIR’ın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

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Bursada kar yağışı ve sis nedeniyle kaza: Bir TIR devrildi, diğeri bariyere çarptı

Kaza sonucu 3 şeritli otoyolun 2 şeridinin trafiğe kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, TIR'ların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursada kar yağışı ve sis nedeniyle kaza: Bir TIR devrildi, diğeri bariyere çarptı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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#Bursa#Kaza#Buzlanma

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