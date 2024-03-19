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Bursa'da kalpleri ısıtan görüntü: Köpeği önce süpürgeyle kaşıdı sonra sevdi

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#Bursa#Köpek#Sokak Köpeği
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 14:05

Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nde temizlik personeli olarak çalışan İlyas Bayındır (43), yanına gelen sokak köpeğini elindeki süpürge ile kaşıyıp, ardından sevdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 6 yıldır Yunuseli Mahallesi'nde görev yaptığını belirten Bayındır, "O köpek, her gün yanıma geliyor. Yine o gün de geldi. Biraz sevdikten sonra kendini kaşıttı" dedi.

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Osmangazi Belediyesi'nde 6 yıldır temizlik personeli olarak çalışan İlyas Bayındır'ın, sokak hayvanlarına gösterdiği ilgi ve şefkat, cep telefonu ile görüntülendi. Yanına gelen sokak köpeğini elindeki süpürge ile kaşıyıp, ardından seven Bayındır'ın o anları, sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.

Bursada kalpleri ısıtan görüntü: Köpeği önce süpürgeyle kaşıdı sonra sevdi

'O KÖPEK, HER GÜN YANINMA GELİYOR'

İlyas Bayındır, sosyal medyada kendisini görünce şaşırdığını belirterek, "6 yıldır Osmangazi Belediyesi'ne bağlı olarak Yunuseli Mahallesi'nde çalışmaktayım. Sabahları mahallemizde bulunan köpekler, ilgiye, şefkate ihtiyaç duyuyor. Bazen yemek veriyoruz, bazen su veriyoruz. Alışan köpekler gelip, kendilerini sevdirip, kaşıtıyor.

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Bursada kalpleri ısıtan görüntü: Köpeği önce süpürgeyle kaşıdı sonra sevdi

Biz de elimizden geldiğince, Osmangazi Belediyesi olarak hayvanlara ilgi göstermeye çalışıyoruz. O köpek, her gün yanıma geliyor. Yine o gün de geldi. Biraz sevdikten sonra kendini kaşıttı. 2-3 tane köpek var, günlük rutin olarak yanıma geliyor ve bunları her gün yapıyoruz. Bir arkadaş çekmiş, hayvanları seviyoruz" dedi.

Bursada kalpleri ısıtan görüntü: Köpeği önce süpürgeyle kaşıdı sonra sevdi

Sosyal medyadaki yorumlara da teşekkür eden Bayındır, "Osmangazi Belediyesi personeli olarak zaten vatandaşla iyi olmak durumundayız. İnsanlara saygılı olduğumuz için sağ olsunlar; güzel şeyler yazanlar olmuş" diye konuştu.

Bursada kalpleri ısıtan görüntü: Köpeği önce süpürgeyle kaşıdı sonra sevdi

'ONLARI DA ALLAH YARATTI'

4 çocuk ve 1 torun sahibi olan İlyas Bayındır, daha önce bir köpek sahiplendiğini, şu anda da evinde muhabbet kuşu baktığını söyledi. Çocuklarını hayvan sevgisi ile büyüttüğünü, torununa da bu sevgiyi aşılamaya çalıştığını anlatan Bayındır, "Şöyle bir ayet de var, 'Yerdekilere merhamet etmeyenlere, göktekiler merhamet etmez.' Onları da Allah yarattı, elimizden geldiği kadar beslemek, su vermek, bir insanın vatandaşlık görevi" dedi. 

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Bursada kalpleri ısıtan görüntü: Köpeği önce süpürgeyle kaşıdı sonra sevdi

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#Bursa#Köpek#Sokak Köpeği

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