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Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ, (Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Bursa'da kahveye 'kumar' baskını: 13 kişiye 68 bin lira ceza

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Bursa'da kahveye 'kumar' baskını: 13 kişiye 68 bin lira ceza
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BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, kumar oynandığı tespit edilen kahvehaneye yapılan baskında 13 kişiye 68 bin 575 lira para cezası uygulandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçe genelinde kahvehane denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde polis ekipleri bazı kahvehanelerde kumar oynatıldığını tespit etti. Ekipler, bir kahvehaneye yaptıkları baskında 13 kişinin kumar oynadığını belirledi. Baskında çok sayıda kumar malzemesi de ele geçirildi. Sosyal mesafeye uyulmayan, alkol ve sigara içilen kahvede kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 5 bin 275’er liradan toplam 68 bin 575 lira idari para cezası uygulandı.

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