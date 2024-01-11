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Bursa'da kahreden kaza! 13 yaşındaki Beyza Nur hayatını kaybetti

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# Bursa#Nilüfer #Trafik Kazası
Bursada kahreden kaza 13 yaşındaki Beyza Nur hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 09:39

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaldırımda bekleyen 13 yaşındaki kız Beyza Nur Gecü cipin çarptı. Hastanede tedavi altına alınan Beyza Nur kurtarılamadı. Ortaokul öğrencisi Beyza Nur gözyaşları arasında toprağa verilirken cip sürücüsü ise tutuklandı.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.U. idaresindeki cip, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak okuldan evine giden ve kaldırım üzerinde bekleyen 8.sınıf öğrencisi Beyza Nur Gecü'ye (13) çarptı. Cipin çarpmasıyla birlikte savrulan Beyza Nur Gecü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Beyza Nur'u ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan ve önce beyin kanaması geçiren sonra da kalbi duran Beyza Nur kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Ü.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Beyza Nur Gecü'nün okula her gün servis ile gittiği ve kazanın yaşandığı gün annesinden izin alarak arkadaşlarıyla kısa bir süre geçirdikten sonra eve giderken kazanın yaşandığı öğrenildi.

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Gecü gözyaşları arasında toprağa verilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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# Bursa#Nilüfer #Trafik Kazası

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