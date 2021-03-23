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Şenol POYRAZ/İZNİK,(Bursa),(DHA) 
Haber Giriş: 23.03.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Bursa'da işkence yapılan köpek, tedavi edildi

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Bursa'da işkence yapılan köpek, tedavi edildi

BURSA’nın İznik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişler tarafından işkence yapılan köpek, tedavi edildi.

İznik ilçesinde yaşayan Adnan Kanatçı, Yenişehir kapı mevkisinde gördüğü sokak köpeğini sahiplendi. Evinin önüne getirdiği köpeğin bakımını üstlendi. Acak köpeği, ayaklarından kesici aletle yaralanmış halde buldu. Kanatçı'nın kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından işkence yapıldığını öne sürdüğü köpek, İznik Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü’nce tedavi edildi. Yaralarına dikiş atılan köpek, tedavisinin ardından sahibi Kanatçı’ya teslim edildi

Yaşanan duruma tepki gösteren Kanatçı, gece yarısı bölgede çok sayıda madde bağımlısı bulunduğunu, köpeğe bu kişilerin işkence yaptığını iddia etti.

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