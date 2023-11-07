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Bursa'da İnegöl OSB’de patlama! 2 işçi ağır yaralı

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#Bursa#Organize Sanayi Bölgesi#Patlama
Bursada İnegöl OSB’de patlama 2 işçi ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 22:30

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan atık su arıtma merkezinde meydana gelen patlamada 2 işçi ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl OSB’de faaliyet gösteren atık su arıtma merkezinin çamur kurutma bölümünde meydana geldi.

Çamur kurutma merkezinde yaşanan arızayı gidermek için harekete geçen bakım görevlileri Oğuzhan Moda (23) ve Hüseyin Bozan (38), çalışma başlattı. Kaynak sırasında çamur kurutma makinesinde patlama yaşandı. Patlama sonucu 2 işçi de ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursada İnegöl OSB’de patlama 2 işçi ağır yaralı

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri patlama sonucu yaşanan küçük çaplı yangını söndürdüler. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursada İnegöl OSB’de patlama 2 işçi ağır yaralı

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#Bursa#Organize Sanayi Bölgesi#Patlama

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