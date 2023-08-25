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Bursa'da ilginç anlar! Yolun ortasında sırt üstü uzandı

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#Bursa#Trafik#Yola Yatan Adam
Bursada ilginç anlar Yolun ortasında sırt üstü uzandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 13:50

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşanan olay görenleri hayrete düşürdü. Kimliği belirsiz kişi, üç şeritli kara yolunun orta şeridine sırtüstü uzandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, tehlikeye davetiye çıkaran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, sabah saatlerinde, Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa kara yolunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, üç şeritli kara yolunun orta şeridinde sırtüstü yattı.

Bursada ilginç anlar Yolun ortasında sırt üstü uzandı

Çevredekilerin uyarılarına aldırmayan şüpheli, bir süre böyle kaldı. Yanından geçen kamyon ve TIR'ları umursamadan, sürücülere zor anlar yaşatan şüpheli, daha sonra kalkıp, uzaklaştı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bursada ilginç anlar Yolun ortasında sırt üstü uzandı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bursada ilginç anlar Yolun ortasında sırt üstü uzandı

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#Bursa#Trafik#Yola Yatan Adam

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