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Bursa'da iğrenç olay! İznikspor Teknik Direktörü, çocuğa tacizden tutuklandı

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#Bursa#İznik#Çocuğa Taciz
Bursada iğrenç olay İznikspor Teknik Direktörü, çocuğa tacizden tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 10:04

Bursa'da, İznikspor Teknik Direktörü M.Ş. (62), lise öğrencisi M.T.'ye (15) sözlü tacizde bulundu. O anları cep telefonu ile kaydeden çocuk polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.Ş. tutuklandı.

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Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Süper Amatör Lig'de mücadele eden İznikspor Teknik Direktörü M.Ş., daha önceden tanıştığı M.T.'yi yolda görerek otomobiline bindirdi. Bir müddet otomobille ilerleyen M.Ş., kırsal bir yerde aracı durdurarak, iddiaya göre; M.T.'den hoşlandığını söyledi. Bu anları, cep telefonu ile kaydeden M.T., daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine ilçede bir kafetarya da işleten M.Ş., dün gözaltına alındı. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Bursa#İznik#Çocuğa Taciz

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