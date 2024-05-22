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Bursa'da iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar... Eşini 'annesi' olarak tanıtmış

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#Bursa#Çocuk İstismarı#Nilüfer
Bursada iğrenç olay 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar... Eşini annesi olarak tanıtmış
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 11:22

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Ahmet Bayraktar (43) sosyal medyadan tanışıp evine çağırdığı 12 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. Poliste ifade veren mağdur çocuk S.Ö, "Ahmet beni evine davet ettiğinde bazı fotoğrafları gördüm. Fotoğraflardaki kişinin annesi olduğunu söyledi. Eşiymiş daha sonra öğrendim” ifadelerini kullandı. Şüpheli Bayraktar ifadesinde "Ben S.Ö.’yü 19 yaşında biliyordum" dedi. Ahmet Bayraktar ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.

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Olay, 30 Ocak'ta Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bayraktar, sosyal medyadan tanışıp evine çağırdığı 12 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. Olay, kız çocuğunun boynundaki morluğu gören ablasının şüphelenip şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.

"EŞİNİ BANA 'ANNEM' DİYE TANITTI"

S.Ö poliste verdiği ifadesinde “Ahmet’in yaşadığı eve gittim. Evinde fotoğrafını gördüğüm kendisinden yaşça büyük olan eşini de bana, 'annem' diye tanıttı. Sonrasında beni yatak odasına getirip annesinin diye eşinin eşyalarını gösterdi. Sonra da istismarda bulundu. Ahmet’in 23 yaşında olduğunu sanıyordum. Bunların başıma geleceğini bilmiyordum, şikayetciyim" dedi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Bayraktar da polisteki ifadesinde "Kendisi ile tesadüfen tanıştık. Sosyal medya üzerinden yazışmaya başladık. Geçen süreç içerisinde gönül birlikteliğimiz başladı. Olay günü çok hastaydım. Bana gelmek istedi, pasta yapmak için evime geldi. Koltukta otururken sarılıp öptü. Ben S.Ö.’yü 19 yaşında biliyordum. Yaşının küçük olduğunu bilsem kendisiyle ilgilenmezdim" dedi.

TUTUKLANDI

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Adliyeye sevk edilen Ahmet Bayraktar ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bayraktar hakkında başlatılan savcılık soruşturması devam ediyor.

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#Bursa#Çocuk İstismarı#Nilüfer

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