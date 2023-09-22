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Bursa'da halı saha maçında kalp krizi geçirdi

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#Bursa#Sağlık#Maç
Bursada halı saha maçında kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 10:21

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken aniden kalp krizi geçirdi.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynamak için randevulaşan bir kişi akşam halı sahaya geldi.

Maçın başlamasıyla koşmaya başlayan genç birden yere yığıldı. Arkadaşları ise hemen yanına koşarak durumu anlamaya çalıştı. Fenalaşan gencin kendine gelmemesi üzerine arkadaşları hemen 112 Acil Sağlık Servisini aradı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç hastaneye kaldırılırken, gencin yere yığıldığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Bursada halı saha maçında kalp krizi geçirdi

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#Bursa#Sağlık#Maç

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