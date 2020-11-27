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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Bursa'da girdiği arazide yolun sonuna gelince çaldığı otomobili bırakıp kaçtı

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Bursa'da girdiği arazide yolun sonuna gelince çaldığı otomobili bırakıp kaçtı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi, park halindeyken çaldığı otomobili, girdiği arazide yol bitince terk edip kaçtı. Polis tarafından bulunan otomobilin sahibi, aracına kavuşunca büyük sevinç yaşadı.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Şelale Sokak'ta oturan Adem Orhan (32), 16 Z 1420 plakalı otomobilini park edip evine girdi. Sabah evden çıktığında otomobilini park ettiği yerde bulamayan Orhan, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler çevrede devriye gezerken çalıntı aracı fark etti. Polisin 'dur' ihtarına rağmen hırsızlık şüphelisi, otomobil ile birlikte kaçmaya başladı. İlçe merkezindeki ara sokaklardan kırsal Çeltikçi Mahallesi'ne giren şüpheli, arazi yoluna saptı. Yol bitince otomobili bırakan şüpheli, yaya olarak kaçtı.

Polis otomobili terk edilmiş olarak buldu. Aracına kavuşan Orhan, otomobilinin dün gece evinin önünden düz kontak yapılarak çalındığını belirterek, "Aracım bulunduğu için mutluyum. Türk polisine çok teşekkür ediyorum" dedi. 

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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