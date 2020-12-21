MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 6 gözaltı
GeriGündem Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 6 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 09:37 | Son Güncelleme:

Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 6 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 6 gözaltı
Abone Olgoogle-news

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, kentte firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki baskınlarda örgütle bağlantılı kurum çalışanları, ihraç edilen öğretmen ve memurların da aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı.

Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.  Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle