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DHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 18:58,Son Güncelleme:

Bursa'da feci kaza kameraya böyle yansıdı

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Bursa'da feci kaza kameraya böyle yansıdı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisiklet, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı. Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi, Osmanbey Caddesi'nde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletiyle hareket halinde olan Abdurrahman A. (20), iddiaya göre kriz geçirip titremeye başladı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan bisiklet, yol kenarında park halindeki 16 RD 827 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen bisikletten düşen Abdurrahman A., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Abdurrahman A., hastaneye kaldırıldı.

Bursada feci kaza kameraya böyle yansıdı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Bursada feci kaza kameraya böyle yansıdı
Bursada feci kaza kameraya böyle yansıdı

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