Bursa'da feci kaza kameraya böyle yansıdı

İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi, Osmanbey Caddesi'nde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletiyle hareket halinde olan Abdurrahman A. (20), iddiaya göre kriz geçirip titremeye başladı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan bisiklet, yol kenarında park halindeki 16 RD 827 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen bisikletten düşen Abdurrahman A., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Abdurrahman A., hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.