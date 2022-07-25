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Bursa'da facia teğet geçti: O anlar kamerada

#Facia #Bursa#Sürücü
Bursada facia teğet geçti: O anlar kamerada

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği demir rulo yüklü tır, petrol istasyonuna çarpmaktan son anda kurtularak devrildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 RP 466 plakalı demir rulo yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak petrol istasyonuna çarpmaktan kıl payı kurtularak devrildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü tırdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursada facia teğet geçti: O anlar kamerada

Bir süre trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla birlikte yeniden açıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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#Facia#Bursa#Sürücü

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