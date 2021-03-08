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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 18 yaralı

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Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 18 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Kazanın otobüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Ali Erdemir idaresindeki 16 S 1003 plakalı otobüs, Bursa-Balıkesir kara yolunun Karakoca mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otobüsteki 17 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın otobüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

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