AA
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Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 18 yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Kazanın otobüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Ali Erdemir idaresindeki 16 S 1003 plakalı otobüs, Bursa-Balıkesir kara yolunun Karakoca mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otobüsteki 17 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın otobüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.