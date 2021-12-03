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Bursa'da enişteye tacizden 18 yıla kadar hapis istemiyle dava

#Bursa#Taciz#Mahkeme
Bursada enişteye tacizden 18 yıla kadar hapis istemiyle dava

BURSA’da, eşinin erkek kardeşinin liseye giden kızı S.K.’ye (15) cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Rıza Özdemir (39) hakkında dava açıldı. Özdemir'in, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 8 ile 18 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanacak.

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Yıldırım ilçesinde yaşayan ve liseye giden, babası cezaevinde olduğu için babaannesiyle kalan S.K. adlı kız çocuğu, kasım ayında rehberlik öğretmenine gidip, eniştesi Rıza Özdemir'in, yazın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Rehber öğretmenin durumu polise bildirmesi üzerine S.K.'nin, psikolog eşliğinde ifadesi alındı. S.K., "Evlerinde otururken eniştem bana 'Hadi sigara almaya gidelim' dedi. Ben de kabul ettim. Kullandığı otomobilde ön koltuğuna oturdum. Bu sırada bana şoförlük öğretmek istediğini söyleyip, bacaklarımı okşamaya başladı. Rahatsız oldum. Daha ileri gitmeye başladı. Kendimi geri çekince bana 'Benden iğreniyorsun değil mi? Evet iğreniyorsun. İstediğin kişiye anlatabilirsin ama sana kimse inanmaz' dedi ardından beni eve bıraktı. Diğer olayı ise hastaneye gittiğimizde yaşadık. Bu kez para uzatıp, 'Sigara alırsın' dedi. Parayı alınca ‘Ama bu karşılıksız olmaz’ diyerek gözleriyle rahatsız edici şekilde beni süzmeye başladı" dedi.

'ÇOCUĞUM GİBİ SEVDİM'

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S.K.'nin ifadesinden sonra Rıza Özdemir, polis ekiplerince gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Özdemir, "Kendisi yalan söylüyor. Annesinin dolduruşuna geldi. S.K.'yi kendi çocuklarımdan ayırt etmedim. Onlar gibi sevdim. Yöneltilen suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu.

Adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma sonunda Rıza Özdemir hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 8 ile 18 yıl arasında hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Tutuklu sanık Özdemir'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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#Bursa#Taciz#Mahkeme

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