Bursa'da en acı bayram! Gözyaşlarını tutamadılar

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Olay, 2022 yılı Ocak ayında Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu tarafından vakit geçirmeleri için yapılan hobi bahçesinde oturan Cevdet ve Nermin Yıldız'ın (65) üzerine 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağıya A.P.'nin kullandığı 16 ZM 866 plakalı kamyonet yuvarlandı. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan aileden Nermin Yıldız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, eşi Cevdet Yıldız hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

