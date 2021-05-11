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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
Haber Giriş: 11.05.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Bursa'da down sendromlu Ercan Saman koronavirüse yenik düştü

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Bursa'da down sendromlu Ercan Saman koronavirüse yenik düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde down sendromlu Ercan Saman (32), doğum gününde, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İnegöl’de down sendromlu Ercan Saman’ın iki hafta önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu ağırlaşan Saman, bir hafta önce İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Dün doğum günü olan Ercan Saman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ercan Saman, dün öğlende Kavaklaraltı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ercan Saman'dan geriye, bir süre önce çok sevdiği askeri kıyafetlerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Bursada down sendromlu Ercan Saman koronavirüse yenik düştü

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