Bursa'da down sendromlu Ercan Saman koronavirüse yenik düştü

İnegöl’de down sendromlu Ercan Saman’ın iki hafta önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu ağırlaşan Saman, bir hafta önce İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Dün doğum günü olan Ercan Saman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ercan Saman, dün öğlende Kavaklaraltı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ercan Saman'dan geriye, bir süre önce çok sevdiği askeri kıyafetlerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.

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