Bursa’da Doğancı Barajı, 40 yıldan bu yana en düşük seviyede

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Uludağ’ın eteklerinde yer alan ve Bursa’nın içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı’nın doluluk oranı, kuraklık nedeniyle yüzde 24’te kaldı. Nilüfer Barajı ise neredeyse tamamen kurudu. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (BUSKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre, günlük su tüketimi ortalama 400 bin metreküp olan kentteki Doğancı Barajı’nda 7 milyon 575 bin metreküp su kaldı. Doğancı Barajı, kurulduğu 1983 yılından bu yana en düşük seviyeye indi. Tedbir olarak BUSKİ tarafından kentteki her abonenin cep telefonuna su tasarrufu yapmaları yönünde uyarı mesajı gönderildi. Ayrıca kentin birçok noktasındaki reklam panolarında su tasarrufu yapılması konusunda uyarı yazıları yer aldı.

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"NİLÜFER BARAJI'NDA SUYUMUZ KALMADI"

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, “Maalesef bu sene küresel iklim değişikliğinden bölgemiz de etkilendi. Barajlarımız şu anda BUSKİ’nin kuruluş tarihinden bu yana en düşük seviyesinde. Nilüfer Barajı’nda şu anda suyumuz kalmadı. Doğancı Barajı’nda da yüzde 24 seviyesinde su bulunuyor. Bu seviyeye gelmelerine üzülüyoruz. Uludağ’da geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışıyla bu seviyelerin normale gelmesini umut ediyoruz ancak bugün için üzüntümüz fazla. Su seviyelerinin düşmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla Bursa halkına suyu tasarruflu kullanmaları konusunda bir çağrıda bulunduk. Abonelerimizin telefonlarına SMS gönderdik. Su faturalarına da tasarruf konusunda bir uyarı metni yazdık. Vatandaşlarımızdan destek ve katkı bekliyoruz. İnşallah bu çağrımıza uyacaklarını düşünüyoruz. Bugüne kadar Bursa’mızı bir kez bile susuz bırakmadık. İnşallah bundan sonra da kalmayacaktır. Birçok çalışmamız var. Su kayıp kaçak oranımızı yüzde 65 seviyesinden yüzde 20 seviyesine indirdik. Bu konuda da Ankara’da su kaçağını düşük seviyeye çekmemiz nedeniyle ödül de aldık. Kayıp kaçağı bu seviyeye indirmeseydik bu 2 barajımıza ilave olarak 3 baraj daha yapsaydık bile su sorunu yaşayacaktık. Bursa’yı besleyecek 3’üncü baraj olacak olan Çınarcık Barajı’ndan da 145 milyon metreküp su almayı hedeflediğimiz bir proje var. Bugün itibarıyla finansman anlamında görüşmeler tamamlandı. Onaylar alındı, ihale tarihleri belli oldu. Bu barajla birlikte Bursa’nın önümüzdeki 30 yıllık süreçte içme suyu sorunu yaşamamasını sağlayacağız” diye konuştu.

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"KUYU SAYIMIZI 155'E ÇIKARDIK"

Benzer kuraklıkların geçen yıllarda da yaşandığını belirten Gülenç, "2019’da 75 olan kuyu sayımızı, şu anda 155 kuyuya çıkardık. Bu da şu anda yaşadığımız sorunun kenti olumsuz etkilenmesini önlemiş olduk. Yakın zamanda sistemimize günde 40 bin metreküp daha suyu katacağız. Bu müjdeyi de buradan vermiş olalım. Kurumsal olarak hem yeni su kaynaklarının belirlenmesi hem de su kayıp kaçakların önlenmesi konusunda her türlü çalışmayı yapıyoruz. Suyu tasarruflu kullanmaları konusunda vatandaşlarımızdan da hassasiyet bekliyoruz" dedi.

Yazın su tüketiminin artığına da dikkat çeken Gülenç, “Günler uzadıkça insanların ihtiyaçları artıyor. Bu da evdeki temizlik olayının artmasına, bahçelerin sulanması anlamına geliyor. Yaz aylarında ortalama su tüketimi artıyor. Kış aylarında kente ortalama 400 bin metreküp su verirken, yaz aylarında ise ortalama 500 bin metreküp su veriyoruz. Umarım önümüzdeki günler yağışlar istediğimiz seviyede olur ve barajlarımız normal seviyeye gelir” diye konuştu.