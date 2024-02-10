Bursa'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandı! 'Bana ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu'

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Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak’ta meydana geldi. Binanın ilk katında yaşayan ve uyuşturucudan suç kaydı bulunan Erol Kutlu ile dini nikahla birlikte yaşadığı H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada evde olan kadının oğlu E.D., Kutlu'yu bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kutlu'nun, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU"

Polisin gözaltına aldığı E.D. ilk ifadesinde, Kutlu'nun sürekli annesine ve kendisine şiddet uyguladığını, olay sırasında da annesini dövdüğü gerekçesiyle mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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Çocuk Şube müdürlüğüne götürülen E.D.'nin işlemleri sürüyor.