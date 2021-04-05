MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da dereler taşma noktasına geldi
GeriGündem Bursa'da dereler taşma noktasına geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 05.04.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Bursa'da dereler taşma noktasına geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da dereler taşma noktasına geldi

BURSA’da sağanak yağış nedeniyle Cerrah ve Çeltikçi dereleri taşma aşamasına geldi. Belediye ekipleri, derelerde çalışma başlattı ve bölgede çalışanları uyardı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı etkisini arttırdı. İnegöl ilçesindeki Cerrah ve Çeltikçi dereleri, taşma noktasına geldi, bazı tarlalar ise su altında kaldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BUSKİ) ekipleri, yüksek debili akan derede çalışmalara başladı. Bölgede yaşayanlar derenin taşma riskine karşı uyarıldı.

Bursada dereler taşma noktasına geldi

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi