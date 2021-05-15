MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da daha önce 3 kez basılan kafede ceza yağdı!
GeriGündem Bursa'da daha önce 3 kez basılan kafede ceza yağdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Derya EVREN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 15.05.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

Bursa'da daha önce 3 kez basılan kafede ceza yağdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da daha önce 3 kez basılan kafede ceza yağdı!

Bursa'da polisin bir kafeye yaptığı baskında, içeride oyun oynayan 25 kişiye 86 bin 725 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi T.A. (39) hakkında mühür bozma suçundan adli işlem başlatıldı. Kafeye daha önce de aynı nedenle 3 kez ceza kesilip, mühürlendiği belirtildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ekipleri, Arabayatağı Ormanlar Caddesi’ndeki bir kafenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, içeriye gizli girişlerden müşteri aldığı yönünde ihbar aldı.

Bursada daha önce 3 kez basılan kafede ceza yağdı

Harekete geçen ekipler, T.A.’ya ait kafeye baskın yaptı. Ekipler, kafede oyun oynarken yakalanan 25 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 469 liradan toplam 86 bin 725 lira ceza kesti.

Daha önce de 3 kez basılan ve kurallara uymadığı gerekçesi ile mühürlenen iş yerinin sahibi T.A. hakkında mühür bozma suçundan adli işlem başlattı.

Bursada daha önce 3 kez basılan kafede ceza yağdı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi