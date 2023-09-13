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Bursa'da çöp ev vakası... İhbar eden komşularına beddua yağdırdı

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#Bursa#Osmangazi#Çöp Ev
Bursada çöp ev vakası... İhbar eden komşularına beddua yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 10:18

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde N.Ç.'nin (70) evinden gelen yoğun koku üzerine komşuları şikayette bulundu. N.Ç.'nin evi yetkililer tarafından savcılık kararıyla temizlendi. N.Ç. evini ihbar eden komşularına beddua yağdırdı. N.Ç.'nin evi temizlenip ilaçlandıktan sonra sahibine teslim edildi.

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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 9. Vatan Sokak üzerinde 2 katlı müstakil bir evde kalan N.Ç.'nin yaşadığı evden gelen yoğun koku nedeniyle komşuların şikayeti üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Savcılık kararıyla eve gelen polis, zabıta ve temizlik ekibi 70 yaşındaki kadını ikna etmek için dakikalarca dil döktü.

Uzun süre sonra yetkililer tarafından çıkarılan yaşlı kadın, eve tekrar girmek için uzun uğraş verdi.

Bursada çöp ev vakası... İhbar eden komşularına beddua yağdırdı

Fakat polis tarafından engellenen kadın, içeri giremeyeceğini anlayınca, bu kez görevini yapan memurlara ve ihbarcı komşularına arka arkaya beddua yağdırdı.

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Belediyeye bağlı ekiplerin temizlendiği ev daha sonra ilaçlanıp tekrar sahibine teslim edildi.

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#Bursa#Osmangazi#Çöp Ev

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