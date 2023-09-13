Bursa'da çöp ev vakası... İhbar eden komşularına beddua yağdırdı

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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 9. Vatan Sokak üzerinde 2 katlı müstakil bir evde kalan N.Ç.'nin yaşadığı evden gelen yoğun koku nedeniyle komşuların şikayeti üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Savcılık kararıyla eve gelen polis, zabıta ve temizlik ekibi 70 yaşındaki kadını ikna etmek için dakikalarca dil döktü.

Uzun süre sonra yetkililer tarafından çıkarılan yaşlı kadın, eve tekrar girmek için uzun uğraş verdi.

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Fakat polis tarafından engellenen kadın, içeri giremeyeceğini anlayınca, bu kez görevini yapan memurlara ve ihbarcı komşularına arka arkaya beddua yağdırdı.

Belediyeye bağlı ekiplerin temizlendiği ev daha sonra ilaçlanıp tekrar sahibine teslim edildi.