Bursa'da cayrokopter kazası... Pilot ve yolcu yara almadan kurtuldu

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Mudanya ilçesi Aydınpınar köyü mezrasında meydana gelen olayda, Erkan Hoç idaresinde Yunuseli Havalimanı’ndan kalkış yapan iki kişilik cayrokopter motor arızası yaşadı. Yaşanan arıza nedeniyle pilot Erkan Hoç yanındaki yolcu Gökhan Molla ile hava taşıtını zeytin ağaçlarının üzerine indirmek için harekete geçti. Düşen hava taşıtının görülmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Düşen cayrokopterden yara almadan kurtulan pilot ile yolcunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Yaşanan kaza sonrasında Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.



