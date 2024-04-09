Bursa'da bir iş insanı, 400'den fazla abonenin elektrik faturasını ödedi

Haberin Devamı

Bursa'da isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş insanı, Uludağ Elektrik şirketinden ödeme güçlüğü yaşayan ailelerin tespit edilmesini talep etti. Şirket, talep üzerine, bu kapsamdaki mesken abonelerinin elektrik faturalarını belirledi. Bu kişiler belirlenirken sosyal yardım desteği alan ve evinde cihaza bağlı hastası olan aboneler tercih edildi. İş insanı tarafından 400’den fazla abonenin, 600’ün üzerinde faturası ödenirken, toplamda 200 bin TL’lik tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.