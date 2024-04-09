×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da bir iş insanı, 400'den fazla abonenin elektrik faturasını ödedi

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İş İnsanı#Elektrik Faturası
Bursada bir iş insanı, 400den fazla abonenin elektrik faturasını ödedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 11:39

Bursa’da bir iş insanı, elektrik faturalarını ödeyemeyen 400’den fazla abonenin 200 bin TL’lik fatura borcunu ödedi.

Haberin Devamı

Bursa'da isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş insanı, Uludağ Elektrik şirketinden ödeme güçlüğü yaşayan ailelerin tespit edilmesini talep etti. Şirket, talep üzerine, bu kapsamdaki mesken abonelerinin elektrik faturalarını belirledi. Bu kişiler belirlenirken sosyal yardım desteği alan ve evinde cihaza bağlı hastası olan aboneler tercih edildi. İş insanı tarafından 400’den fazla abonenin, 600’ün üzerinde faturası ödenirken, toplamda 200 bin TL’lik tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#İş İnsanı#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!