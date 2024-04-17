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Bursa'da bir garip kafe! 'İlk bakışta sert ve itici geliyor'... Demir parmaklıklar ardından içecek servisi

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#Bursa#Kafe#Hapishane Kafe
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 10:08

Bursa’da 'hapishane' konseptli kafenin garsonları, gardiyan kıyafeti ile parmaklıklar ardındaki hücrelerde bekleyen müşterilerine servis yapıyor. İşletme sahibi Alp Bedirhan Kıbıcı (27), “Bazıları birbirlerine, ‘Allah kurtarsın’ diyerek espri yapıyor. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara, ‘Bedel ödendi’ gibi yorumlar yapılıyor. Hücrelere girmek için insanlar sıra bekliyor” dedi.

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Bursa’da, ocak ayında hizmet vermeye başlayan 'hapishane' konseptli kafe, yoğun ilgi görüyor. Garsonların, gardiyan kıyafeti ile servis yaptığı kafede, parmaklıklar ardındaki hücrelerde bekleyen müşteriler 'mahkum' kıyafetleri giyerek fotoğraf çektirebiliyor.

Bursada bir garip kafe İlk bakışta sert ve itici geliyor... Demir parmaklıklar ardından içecek servisi

Ailesi ve arkadaşlarıyla kafeye gelen müşterilerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alırken, kafeye ilgi de artıyor.

Bursada bir garip kafe İlk bakışta sert ve itici geliyor... Demir parmaklıklar ardından içecek servisi

Sosyal medyanın da etkisiyle ‘hapishane’ konseptli kafeye ilginin yoğun olduğunu söyleyen işletme sahibi Alp Bedirhan Kıbıcı, “Konsept ilk bakışta biraz sert ve itici gelebiliyor. Ancak buraya gelenler mutlu ayrılıyor.

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Bursada bir garip kafe İlk bakışta sert ve itici geliyor... Demir parmaklıklar ardından içecek servisi

Bazıları birbirlerine, ‘Allah kurtarsın’ diyerek espri yapıyorlar. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara, ‘Bedel ödendi’ gibi yorumlar yapılıyor. Hücrelere girmek için insanlar sıra bekliyor” diye konuştu.

Bursada bir garip kafe İlk bakışta sert ve itici geliyor... Demir parmaklıklar ardından içecek servisi

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#Bursa#Kafe#Hapishane Kafe

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