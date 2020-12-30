Bursa'da beton mikseri devrildi; sürücü ağır yaralı

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Halhalca yolu üzerinde meydana geldi. Halhalca Mahallesi'nden İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Ahmet Şimşek (32) yönetimindeki 16 YC 578 plakalı beton mikseri, yokuş aşağı virajı dönerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, 10 metre uzunluğundaki enerji nakil hattı beton diğerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem direk hem de araç devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kurtarılan sürücü, ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.