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Derya EVREN-Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 13:33 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bursa'da otobüste maske kavgasında kan aktı! Şoför yolcuyu bıçakladı

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Bursa'da halk otobüsü şoförü İzzet Ç. (42), araca maskesiz bindiği için tartıştığı yolcu Savaş B.’yi (30) bıçakladı. Yaralanan Savaş B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, İzzet Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, İstanbul Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre annesi ile birlikte durakta otobüs bekleyen Savaş B., Demirtaş - Heykel arasında sefer yapan 17-D numaralı halk otobüsüne maskesiz binmek istedi.

Otobüs şoförü İzzet Ç., Savaş B.'yi maskesini takması için uyardı. Şoförün uyarısına sinirlenen Savaş B. maske takmayı reddetti. İkili arasında başlayan maske tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İzzet Ç. yanındaki bıçakla Savaş B.'yi kol ve sırtından bıçakladı. Yaralanan Savaş B. otobüsten inip durakta kanlar içinde yere yığıldı. Savaş B.’nin yaralandığını görerek sinir krizi geçiren annesi yolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Savaş B. sağlık ekiplerince olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde bekleyen İzzet Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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