MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da baraka alev alev yandı
GeriGündem Bursa'da baraka alev alev yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 12:17,Son Güncelleme:

Bursa'da baraka alev alev yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da baraka alev alev yandı
Abone Olgoogle-news

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir baraka, nedeni henüz belirlenemeyen yangında kullanılamaz hale geldi.

Orhangazi ilçesi Yeniköy Kavşağı yanındaki dere yatağında bulunan barakada, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler barakanın çevresindeki ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Baraka içerisinde kimsenin olmadığını belirleyen itfaiye ekipleri, daha sonra bölgede soğutma çalışması yaptı. Barakanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle