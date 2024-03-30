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Bursa'da azot yüklü tanker ÅŸarampole devrilip patladÄ±, sürücü hayatÄ±nÄ± kaybetti

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#Bursa#Kaza#Tanker
Bursada azot yÃ¼klÃ¼ tanker ÅŸarampole devrilip patladÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 30, 2024 03:29

Bursa'nÄ±n Kestel ilÃ§esinde kontrolden Ã§Ä±kanÂ azot yÃ¼klÃ¼ tanker ÅŸarampole devrilip patladÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Åžener TokgÃ¶z (56) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

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Kaza, saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda Kestel ilÃ§esi Ankara karayolu, Ãœmitalan mevkisindeÂ meydana geldi. Ä°negÃ¶l istikametinden Bursa yÃ¶nÃ¼ne ilerleyenÂ Åžener TokgÃ¶z yÃ¶netimindekiÂ azot yÃ¼klÃ¼ tanker, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucuÂ ÅŸarampole devrildi. KazanÄ±n ÅŸiddetiyle patlayan tanker alev alÄ±rken, ihbar Ã¼zerine bÃ¶lgeyeÂ jandarma, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na mÃ¼dahale ederken, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince yapÄ±lan kontrolde ise sÃ¼rÃ¼cÃ¼Â TokgÃ¶z'Ã¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi.Â Ä°tfaiye ekipleriÂ gÃ¼venlik amacÄ±yla soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± da yaparken,Â Åžener TokgÃ¶z'Ã¼n cenazesi ise kaza yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndanÂ otopsisiÂ yapÄ±lmak Ã¼zere Bursa Adli TÄ±p Kurumu'nun morgunaÂ kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kazayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma jandarma tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

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#Bursa#Kaza#Tanker

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