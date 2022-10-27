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Bursa'da AVM'de silahlı çatışma: O anlar kamerada

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#Çatışma#AVM#Bursa
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 10:39

Bursa'da alışveriş merkezinde eğlence mekanlarının bulunduğu bölümde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Eğlence mekanlarının bulunduğu bölümde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavga sırasında eğlence mekanında bulunan müşteriler masa ve sandalyeleri siper alarak korunmaya çalıştı.

Bursada AVMde silahlı çatışma: O anlar kamerada

Alışveriş merkezinde korku dolu anlar yaşanırken, taraflar bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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Bursada AVMde silahlı çatışma: O anlar kamerada

Can kaybının yaşanmadığı çatışma anları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Çatışma#AVM#Bursa

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