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Bursa'da aracını geri viteste unuttu, kaza yaptı! İşte o anlar...

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#Bursa#Yıldırım#Trafik Kazası
Bursada aracını geri viteste unuttu, kaza yaptı İşte o anlar...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 10:18

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomobilini geri viteste bırakan sürücü, bir anda gaz pedalına yüklenince kaza yaptı. Kazada kimse yaralanmazken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vitesi R'de unutan sürücü bir anda gaz pedalına yüklenince kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası şoka giren sürücü gözlerine inanamadı. Kazada yaralanan kimse olmazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza tanıklarından Şahin Gelibolu, "Araç geri viteste olduğu için başka araca çarptı. Araç otomatik vitesti. Geri viteste kalıyor. Kazada yaralanan yok sadece maddi hasar var" dedi.

Bursada aracını geri viteste unuttu, kaza yaptı İşte o anlar...
Bursada aracını geri viteste unuttu, kaza yaptı İşte o anlar...


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#Bursa#Yıldırım#Trafik Kazası

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