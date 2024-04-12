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Bursa'da apartman yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

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#Yangın#Bursa#Apartman
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 08:55

Bursa'da 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedaviye alındı.

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Yangın, saat 01.00 sıralarından Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi Karaosman Sokak'taki 6 katlı apartmanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi isağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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#Yangın#Bursa#Apartman

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