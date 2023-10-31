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Bursa'da annesini ölümle tehdit edip, evde yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

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#Bursa#Gemlik#Ev
Bursada annesini ölümle tehdit edip, evde yangın çıkaran şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 17:57

Bursa'da annesi ile tartışıp, ölümle tehdit eden ardından evin perdesini ateş veren yirmi üç yaşındaki Ömer Güler tutuklandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Alemdar Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Ömer Güler, annesi M.G.'den 100 lira istedi. Anne M.G., daha önce uyuşturucu madde kullanan oğluna para vermek istemedi. Bunun üzerine anne ile oğlu arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; annesini öldürmekle tehdit edip, evin perdesini ateşe veren Ömer Güler, istediği parayı alıp, çıktı. M.G.'nin şikayeti üzerine Ömer Güler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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#Bursa#Gemlik#Ev

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