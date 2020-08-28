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Hürriyet
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Gündem
Derya EVREN/ORHANELİ (Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 28.08.2020 - 14:57 | Son Güncelleme:

Bursa'da akılalmaz kaza! Jandarma ölümden döndü...

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Bursa’da kamyonet, yolda denetim yapan jandarma uzman erbaşa çarptı. Kazada jandarma yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.  

Bursa'da ismi öğrenilemeyen jandarma uzman erbaş, dün Orhaneli Yolu Doğancı Jandarma Karakolu önünde trafik uygulaması yapmaya başladı. Uzman erbaş, evrak kontrolü yapmak için bir otomobili durdurdu.

Durdurduğu otomobilin yanında duran uzman erbaşa, yoldan geçen kamyonet çarptı. Uzman erbaş, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan jandarma, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde uzman erbaşın sağlık durumunun iyi olduğu, yalnızca ayak serçe parmağının kırıldığı belirlendi.

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