Bursa'da aç ayılar sokağa indi

Türkiye'yi etkisi altına alınan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Uludağ'da ormanlarda yaşayan ayılar, yiyecek bulmakta güçlük çekmeye başladı. Aç kalan ayılar, Oteller Bölgesi'ne 2 kilometre uzaklıktaki Çobankaya mevkisinde çöp konteynerlerini devirip, yiyecek aradı. Çöplerde buldukları yiyeceklerle beslenen ayılar, daha sonra yine ormanlık alana döndü.

O anlar ise, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.