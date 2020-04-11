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DHA
Haber Giriş: 11.04.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Bursa'da aç ayılar sokağa indi

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Bursa'da aç ayılar sokağa indi
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Bursa'da, kış ve doğa sporları merkezi Uludağ'ın Çobankaya mevkisinde aç kalan ayılar, çöplerdeki yiyeceklerle karnını doyurdu.

Türkiye'yi etkisi altına alınan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Uludağ'da ormanlarda yaşayan ayılar, yiyecek bulmakta güçlük çekmeye başladı. kalan ayılar, Oteller Bölgesi'ne 2 kilometre uzaklıktaki Çobankaya mevkisinde çöp konteynerlerini devirip, yiyecek aradı. Çöplerde buldukları yiyeceklerle beslenen ayılar, daha sonra yine ormanlık alana döndü.

Bursada aç ayılar sokağa indi

O anlar ise, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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