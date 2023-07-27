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Bursa'da 5 gündür evlere giren maymun böyle yakalandı

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#BURSA#Osmangazi#Maymun
Bursada 5 gündür evlere giren maymun böyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 16:27

Bursa'da, 5 gündür evlere giren makak maymunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalandı. Maymun yakalanarak, Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan mahallede yaşayan 10 yaşındaki Sümeyye, maymunun gidişi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük kız, “İsmini 'Şakir' koymuştum. Şakir'i neden götürdüler ki? Ben onu çok sevdim" diyerek ağladı.

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayanlar, 5 gündür evlerine giren ve meyve vererek besledikleri maymunu yakalayamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sevk edilen, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü, itfaiye, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, ev ev dolaşarak maymunu aradı. Yeri belirlenen maymun yakalanarak, Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Bursada 5 gündür evlere giren maymun böyle yakalandı

"EKİPLER KOMŞULARIN EVİNE BAKIYORDU, BENİM EVİMDEN ÇIKTI"

Maymunun yakalandığı evin sahibi Basri Güleç, "Ben bir gün önce işe giderken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sokakta dolanıyorlardı. Komşuların evlerine baktılar. Benim de akşam haberim oldu. Ailem eve çıkıp baktıklarında gördüler. Oğlum video attı bana. Evde herhangi bir zarar yok da mutfak dolaplarını batırmış hep. Zararlı mıdır, hastalıklı mıdır? İlaçlanması gerekiyor. İçeride görünce korkmadım. Hayvanseverim ben. Evde meyve de verdik" dedi.

Bursada 5 gündür evlere giren maymun böyle yakalandı

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‘ŞAKİR’ GİDERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Basri Güleç'in kızı Sümeyye Güleç (10), maymunun yakalanarak götürülmesi üzerine gözyaşlarını tutamadı. Maymuna 'Şakir' ismini veren küçük kız, "İsmini 'Şakir' koymuştum. Ben onu besledim. Şakir'i neden götürdüler ki ? Ben onu çok sevdim" dedi.

Bursada 5 gündür evlere giren maymun böyle yakalandı

NEREDEN GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, satışı ve sahiplenilmesi yasak olan maymunun, nereden geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Bursada 5 gündür evlere giren maymun böyle yakalandı

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#BURSA#Osmangazi#Maymun

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