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Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Bursa'da 5,5 milyon boş makaron ele geçirildi

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Bursa'da 5,5 milyon boş makaron ele geçirildi
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BURSA'da polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 172 bin TL olan 5,5 milyon boş makaron, 24 bin doldurulmuş makaron ve 17 bin 250 sahte bandrol ele geçirilidi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki 2 iş yerinde kaçak sigara satıldığı bilgisi elde etti. Ekipler, iş yerlerinin sahipleri N.E. ve A.E.'yi takibe aldı. Teknin ve fiziki takibin ardından dün 2 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Baskında piyasa değeri toplam 1 milyon 172 bin TL olan 5 milyon 500 bin boş makaron, 24 bin içi doldurulmuş makaron, 17 bin 250 sahte bandrol ve bandrol yapıştırmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

N.E. ve A.E. hakkında resmi belgede sahtecilik ile vergi kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

 

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