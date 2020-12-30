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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 09:07 | Son Güncelleme:

Bursa'da 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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Bursa'da 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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BURSA’da polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Bursada 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte 1 kişinin kaçak sigara sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, bir adet sigara sarma makinası, 4 bin adet boş makaron, 8 kilo bandrolsüz kaçak tütün ile satışa hazır halde 45 bin paket içi doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılacak.

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