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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 03:04 | Son Güncelleme:

Bursa'da 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

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Bursa'da 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'da 300 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 48 araca 24 bin lira idari para cezası verildi, 37 iş yerine işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde umuma açık alanlarda ve iş yerlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Şube ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, 780 araçtan 48 araca 24 bin lira idari para cezası kesildi.

Drone ile takip edilen denetimlerde 2 bin 454 kişi sorgulandı, 45 iş yeri denetlendi, 37 iş yerine işlem yapıldı.

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