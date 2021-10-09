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Bursa'da 250 polisle asayiş uygulaması

#Bursa#Polis#Asayiş
Bursada 250 polisle asayiş uygulaması

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 250 polisin katılımıyla eğlence mekanları denetlendi, trafik uygulaması yapıldı. Uygulamada 1700 kişiye GBT sorgusu yapılırken, 21 işletme için işlem gerçekleştirildi. 300 aracı kontrol eden ekipler, 19 bin TL cezai işlem uyguladı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 40 ekipten oluşan toplam 250 personel ile Görükle bölgesinde eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Narkotik suçlarla mücadele, trafik ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi. Drone ile havadan da takip edilen uygulamada 1700 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı, 21 işletmeye işlem uygulandı, 300 araç kontrol edildi. Bu kapsamda araçların sürücülerine toplam 19 bin TL para cezası kesildi.

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#Bursa#Polis#Asayiş