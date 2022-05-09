Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da 25 kilometrelik kovalamaca böyle bitti

#Otomobil#Kovalamaca#Polis
Bursada 25 kilometrelik kovalamaca böyle bitti

Bursa'da gasp ve oto hırsızlığı suçlarından aranan ve 34 farklı suç kaydı bulunan S.S.(38) ile 23 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen arkadaşı M.D.(22) otomobillerinin polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçtı. 25 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına takılan ve araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi, Samanlı Caddesi’nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gasp ve oto hırsızlığı suçlarından aranan S.S.’nin Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’nde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler bölgenin giriş ve çıkışında önlem alarak S.S. idaresindeki 16 ANK 897 plakalı otomobili durdurulmak istedi. 11 Eylül Bulvarı girişinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü S.S., otomobilin hızını artırıp, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Anons üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. İzini kaybettirmek için Millet Mahallesi’nde ara sokaklara giren S.S. ardından Samanlı Caddesi üzerinden Ankara Yolu Caddesi istikametine kaçışını sürdürdü.

Haberin Devamı

Bursada 25 kilometrelik kovalamaca böyle bitti

POLİS BARİKATINI GÖREN ŞÜPHELİLER YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şüphelinin kaçış güzergahı üzerindeki mahalle girişlerini kapatarak önlem alan Yıldırm Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Samanlı Caddesi'nin çıkışını da barikat kurarak kapattı. 25 kilometre süren kovalamacanın ardından polis barikatına takılan ve araçtan inerek kaçmaya çalışan S.S. ve yanında bulunan arkadaşı M.D. kıskıvrak yakalandı. Gasp ve oto hırsızlığı suçlarından aranan ve 34 farklı suç kaydı bulunan S.S. ile 23 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen M.D. gözaltına alınırken şüphelilerin otomobili detaylı inceleme için emniyet otoparkına çekildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Bursada 25 kilometrelik kovalamaca böyle bitti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otomobil#Kovalamaca#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık
Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya

BAKMADAN GEÇME!

Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık
Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya