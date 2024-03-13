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Bursa'da 2 saldırgan, kavga ettikleri husumetlilerinin evine ateş açtı! 2 kişi vurularak yaralandı

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#BURSA#Kestel#Silahlı Saldırı
Bursada 2 saldırgan, kavga ettikleri husumetlilerinin evine ateş açtı 2 kişi vurularak yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 17:54

Bursa'nın Kestel ilçesinde alacak meselesi yüzünden husumetli oldukları S.T. (24) ile tartışıp evine tabancayla ateş eden 2 saldırgan, Eda T. (27) ile Fadime E.’yi (43) yaraladı. Yaralılar tedaviye alınırken, şüpheliler polis tarafından yakalandı.

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Olay, pazartesi gecesi Kestel ilçesinde meydana geldi. S.Ç. ile B.Ç., alacak meselesi yüzünden husumetli oldukları S.T.'yi cep telefonu ile arayıp konuşmak istediklerini söyledi. Buluşmak için sözleşen taraflar, S.T.'nin Yenimahalle'deki evinin önünde bir araya geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, S.T. giriş kattaki evlerine kaçtı. Bunun üzerine S.Ç. ile B.Ç. eve rastgele ateş etti. Bu sırada evde bulunan S.T.’nin yakınları Eda T. ile Fadime E. yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Olay sonrası kaçan şüpheliler ise Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. S.Ç. ile B.Ç. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 

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#BURSA#Kestel#Silahlı Saldırı

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