Bursa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği uçağın evlerin arasına düşme anlarına ait yeni görüntüler çıktı

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Sarıgül Sokak'ta meydana geldi. Yenişehir Havalimanı'na gitmek için Yunuseli Havaalimanı'ndan kalkan tek motorlu Uçak, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra kırıma uğradı. Sokak arasındaki evlerin arasına düşen uçak, alev aldı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, uçaktaki Furkan Otkum ile Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği belirledi.

İşte Fotoğrafları Uçağın düşme anı ve mahallede yaşanan büyük panikten yeni görüntü Haberin Tüm Görselleri

Biri yardımcı pilot iki pilotun hayatını kaybettiği kaza anına ait yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı. İlk görüntülerde infilak eden uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin de mutlak ölümden kurtulduğu anlaşılırken, yeni görüntülerde ise uçağın çakılma anları, patlama ve yangın anlarının yanı sıra mahalle sakinlerinin panik yaşaması, uçağın çarptığı evin sahibi olan kadının küçük bir çocukla kaçması ortaya çıktı. Polis ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine girişi ve müdahale anları da görüntülere yansıdı.

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SON ANDA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI

Uçağın düştüğü noktadan saniyelerle kaçtığı güvenlik kamerasına yansıyan Yılmaz Özgür (60), o anları anlattı. Markete gitmek için evden çıktığını ve birden ani bir gürültü olduğunu belirten Özgür, şunları söyledi:

"Karşımdaki arkadaş hızlıca koşmaya başlayınca şaşkınlıkla onu izledim ve yoluma devam ettim. O esnada yüksek bir uçak sesi geldi ama mahallemizin üzerinde hep gezdikleri için pek dikkate almadım. Ancak uçak hızlı bir çarpmayla başımın üstünde bir toz bulutu oluşturdu. Ellerim ile başımı koruyarak, kaçtım. Uçağın minibüsün üzerine çakıldığını görünce kaçmak zorunda kaldım. Çok şiddetli bir sesti. Bir an için dondum. Hatta kaçan kişiye 'Neden beni uyarmadın, bana kaç demedin' diye sitem ettim. Patlama olunca ben de yürümeye başladım. Daha sonra 112'yi aradım. Okul saati olduğu için sokakta çocuklar yoktu. Allah'ıma şükürler ediyorum. Alevler beni yutabilirdi, aşağı doğru yürüyordum. 3 saniye daha geç gitsem, üzerime düşerdi."

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'EŞİMLE BERABER BEBEĞİ ALIP KAÇTIK'

Mahallede oturan Herdem Daştan (44), kaza sonrası yaşadıklarını anlattı. Uçak düştükten sonra meydana gelen patlamadan saniyelerle kurtulduğunu belirten Daştan, “Benim eşim servis şoförü. İçeri geldiği gibi patlama sesi geldi. Küçük bebeğimiz vardı. Aldım bebeği, balkondan baktım. İki kişinin yerde yattığını gördüm. Yüzükoyun ikisi yere düşmüş. Birinin kafasını görmedim. Ancak biri hafif kıpırdıyordu. Dışarı koşmamla patlama bir anda oldu. Şu anda hala şoktayım. İlk balkona çıktım, deprem oldu sandım. Bizim servis aracının üzerine uçak düşmüş. Eşimle beraber bebeği de alıp kaçtık. Çok üzgünüm. Allah ailelerine sabır versin. Çok şükür bizde bir şey yok. Ne eşim ne ben hala uyuyamadık. İlk gördüğümde biri hareketsizdi ama biri sağ kolunu kıpırdatıyordu. Yardım etmek istedik. O anda patlama olunca ne eşim yaklaşabildi ne de ben. Alevlerin içinde kendimizi aşağıya attık” dedi.

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Olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemesi tamamlanırken, gece saatlerinde uçağın enkazı kaldırıldı.

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'2 SANİYE DAHA İLERLESEM ATEŞ BENİ DE GÖTÜRECEKTİ'

Alevlerden saniyelerle koşarak kaçıp kurtulan Ömer Taşdemir (33), o anları anlattı. Pilotları olay yerinden çıkarmak için enkaza doğru gitmeye çalıştığını belirten Taşdemir, “İleri gidip tekrar geri gelmemin sebebi çok aşırı bir ses olmasıydı. Elimde telefon vardı, 112’yi aramak için. Ben ambulans ve itfaiyeye aramaya çalışırken bir anda dehşet bir patlama olmuş. Ben de can havliyle geri kaçtım. Dükkanın önündeydim, ilk gören de benim. Arkamdan kardeşlerim yangın tüpleriyle koşarak geldiler. Biz burada insanlık görevimizi yaptık. Pilotları da gördük. Bir pilot hareketsizdi ama diğer kişi hafif kıpırdıyordu. Kanat çatıya vurduğu an uçak arkaya, pilotlar ön tarafa düşüyor. Ateş bir anda harlayınca kimse bir şey yapamadı. Aşırı derecede patlamalar oldu. Ben 2 saniye daha ilerlesem, pilotu çekmeye çalışsam, o ateş beni de götürecekti. Verilmiş sadakam varmış ki gitmemişim. Üzgünüz. Allah ailelerine sabır versin. 4 yangın tüpümüz vardı. 4’ünü de alevleri söndürmek için harcadık” dedi.

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Yangına tüplerle müdahale eden Muhammed Said Taşdemir (27) de “İlk, ağabeyim uçağın düştüğünü görünce gidiyor. Peşinden biz gidiyoruz. Patlama olup, alevler çıkınca biz geri çekildik. Dükkandan yangın tüplerini alıp yanan araçlara müdahale ettik. Pilotları gördük. Ancak olay yerinden çekemedik. Yangın daha da büyümesin, diye hızlıca gittik ama yapacak bir şey yoktu. Alevler bayağı yüksekti. 3 farklı patlama oldu” diye konuştu.

'UÇAK 2 METRE DAHA GELSE BİNANIN İÇİNE DALACAKMIŞ'

Uçağın düşerken çarptığı evin sahibi Hüseyin Sarı (40), “Arkadaşım aradı ve sokağa uçak düştüğünü söyledi. ‘Saçmalama, dalga mı geçiyorsun’ dedim. Eşime ulaşmaya çalıştım. Telefonu çaldı çaldı ama cevap vermedi. Ben de yanında bulunan arkadaşını aradım. Ağlayarak ‘Burada patlamalar oluyor, arabalar yanıyor ağabey’ dedi. Ben de telaşlandım. İşten izin alıp, eve geldim. Eşim ambulansın başındaydı. Çok korkmuştu. Eşim paniklemiş. 2’nci kattan aşağı atlamaya çalışmış. Çocuk olduğu için merdivene yönelmiş. Merdivenden çıkmış. O sırada patlamayla birlikte alevlerin arasında kalmış. Çocuğu kıyafetleriyle kucağında kapatıp korumuş. Eşimde koşarken düşmekten kaynaklı yaralar var. Evin dış köşe üst kısmına kanadın vurduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü yetkililer çatıdan kanat parçası çıkardı. Allah korumuş. Uçak 2 metre daha gelse binanın içine dalacakmış. Çocuğum ve eşim bu olayda psikolojik olarak çok etkilendi” dedi.

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3 KİŞİ İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince emniyete çağırılan uçağın bağlı olduğu şirketin sahibi Yenal Ahmet T., uçakların sivil havacılık uçuş kurallarını denetleyen Fevzi A. ve uçak teknisyeni Mustafa K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.