Bursa'da 16 Mayıs - 1 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlarda mangal yakmak yasaklandı

Bursa Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında toplanarak 16 Mayıs-1 Ekim tarihleri arasında Bursa ve tüm ilçelerinde resmi tescilli piknik/mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda bir takım yasakların kararını aldı. Alınan karar çerçevesinde Bursa ve ilçelerinde 16 Mayıs-1 Ekim tarihlerinde resmi tescilli piknik/mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda mangal, semaver gibi ateşli piknik yapmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak, motorlu vasıtalarla sportif faaliyetler yapmak, çadırlı kamp yapmak, dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak, anız, bağ-bahçe artığı ve çöp yakmanın yanı sıra akşam saat 20.30'dan ertesi sabah 09.00'a kadar yasaklandı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon kararlarını şu şekilde açıklandı:

"6831 sayılı Orman Kanunu'nun 69. maddesine göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulu'nun 10.09.1976 gün 7/12520 sayılı kararıyla yürürlüğe giren 'Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin' 32. maddesi gereğince, Bursa Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında 11.05.2022 Perşembe günü saat 14.00'de Bursa Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda toplanarak 07.04.2022 tarihinde alınan 1 numaralı komisyon kararını da çerçeveleyecek şekilde, aşağıdaki 10 maddeden müteşekkil tedbirleri 16.05.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2. komisyon kararı olarak kabul etti.

Mayıs-1 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli olacak olan bu kararlar: resmi tescilli piknik/mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda; mangal vb. ateşli piknik yapılması, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ile çadırlı kamp yapılması dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması ve kullanılması yasaklandı.

Bursa ve ilçelerinde aşağıda isimleri ve mevkileri yazılı piknik ve mesire alanlarında 16 Mayıs-01 Ekim 2022 tarihine kadar her akşam saat 20.30'dan başlayarak ertesi sabah saat 09.00'a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmak yasaklandı."

Saat 20.30'dan 09.00'a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmanın yasak olduğu yerler şöyle:

Osmangazi İnkaya Köyü İnkaya, Yolçatı Mahallesi Görükle, Kayapa ve Çalı Mahallesi Gölet mevkii Tahtalı, Mal Tepesi Atatürk, Gümüştepe Çamlık Mahallesi Çamlık, Dağyenice, Kestel Gölbaşı, Mudanya Ayastafani Mevkii Kumyaka, Mudanya Dışbudak Güzelyalı, Mudanya Dağharman Mevkii Mirzaoba, Osmangazi Çamlıkorular Mevkii Çağlayan, Osmangazi Kuyubaşı Dere Mevkii Ovaakça, Osmangazi Soğukpınar Mahallesi Bağlıköy, Osmangazi Büyüktarla Tuzaklı, Osmangazi Çamkesme-Aydoğdu Hüseyinalan Osmangazi Gümüştepe Köyü Mevkii Gümüştepe, Yıldırım Burhaniye Köyü Burhaniye C tipi, Yıldırım Küreklidere Şelalesi, Bursa Şehir Ormanı, Yıldırım Bıçkıderesi Mevkii Derekızık C Tipi, Yıldırım Osmaniye Köyü, Yıldırım Korusu, Hamamlıkızık Mahallesi Küreklidere, Saitabat, Cumalıkızık Mahallesi Şehir Ormanı, Balaban Mahallesi, Kestel Akgüvercin Mevkii, 75. Yıl Mahallesi mesire yeri, Orhaneli Görecik Yaylası, Orhaneli Panayır Mevkii Harmancık, Orhaneli Karşıyaka Karagöz Mesire Yeri, Çırpı Mevkii Çamdağı Orhaneli Belediyesi tarafından işletilen Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı, Aslanlı Jeotermal Tesisleri, Büyükorhan Düğüncüler Köyü Hamamlar, Yenişehir Gürlek Kozdere, İnegöl Oylat, İkinci kantardere, İnegöl Beşevler Mevkii, İnegöl Mezit Boğazı, İnegöl Derebayırı, İnegöl Boğazova 1-2 mesire yerleri, İnegöl İkisular, Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü Yeniköy ve Boğazköz, Mustafakemalpaşa İşletme Müdürlüğü sınırlarında kalan Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkı, Söğütalan Suçıktı C Tipi, Tümbüldek Kaplıcaları piknik alanı, Bozağaç Şenlik Alanı, M.Sarnıç Köyü Şehitlik, Karapınar Köyü, Dorak Köyü manzara seyir alanı, Gemlik Haydariye Mahallesi'nde Yeşilbaş, Kurtul Göleti, Yeniköy, Karagöl, Orhangazi ilçesinde Nadirkaynağı, Küçükkumla Mahallesinde Musakayası, Haydariye Mahallesinde Sudüşen Şelalesi mesire ve piknik alanlarında 16 Mayıs - 1 Ekim tarihleri arasında Saat 20.30'dan 09.00'a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmanın yasaklandı.

16 Mayıs - 1 Ekim tarihleri arasında her gün 24 saat boyunca ateş yakmanın yasaklı olduğu yerler de şöyle;

"Uludağ Milli Parkının tamamı, Milli Park gişeler ve Kirazlı, Yiğitali Gençlik Kampı, Eşkiyalar, Yüzbaşı Çeşmesi ve Kuruçeşme, Zeyniler'e giden yol boyunca, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri üstü, alabalık tesisleri ve orman yolu, Mudanya İşletme Şefliğine bağlı Altıntaş, Dümbelek, Yumak Bayırı ve Çamlıbel, Göynüklü Mandaoğlu Sırtı, Trilye Çanaklı Çeşme, Eğerce Taşlıaçma, Uludağ İşletme Şefliği Hüseyinalan çevresi, Kirazlı-Bağlı yolu, Tuzaklı Köyüstü, Gökçeören-Yiğitali yolu, Gümüştepe Yangın Ekip Binası çevresi, Soğukpınar İşletme Şefliği'ne bağlı, Soğukpınar Ketenlik Yayla ile Soğukpınar –Bağlı yolu Osmangazi İşletme Şefliğine bağlı Gündoğdu Çataltepe, Ovaakça ve Kule, Dürdane asfaltı karşısı ile Dürdane Göleti, Demirtaş-Avdancık yolu çevresindeki ormanlık alan ile Demirtaş Barajı ve çevresindeki ormanlık alan, Aksungur üstü, Ahmetbey Şehitlik, Kestel Şefliğine bağlı Gölbaşı mesire yeri çevresi, Narlıdere Gölet üstü ve çevresi, Kayacık, Alaçam mahalleleri, Seyitabat Mahallesi'nin üstü, Kürekli Şelale, Kayacık-Ağlaşan yol ayrımı, Yıldırım İşletme Şefliğine bağlı Kadıyayla, Kazancı İşletme Şefliğine bağlı Kazancı Göleti-Şükraniye arası, Kayapa Şefliğine bağlı Çamlık Kayapa-Çamlık, Çatalağıl, Hasanağa mahalleleri ve Hasanağa Barajı, Kayapa Göleti, Akçalar Mahallesi, Çalı İşletme Şefliğine bağlı Tahtalı Mahallesi'nde Köyüstü Mevkii ve futbol sahası 1-2 mevkii, Demirci, Atlas mahalleleri, Doğancı Barajı, Atatürk Kent Ormanı 1-2 ve Balat Ormanı, Mustafakemalpaşa sınırları içinde kalan Yalıntaş Göleti, Bükköy Baraj üstü, Fındıcak-Çiviliçam köy yolu, Hacıali-Güller arası Ormaniçi köy yolu, Hacıali-Çamlıca arasındaki endüstriyel plantasyon sahaları, İznik Karasu Tecir Köyü Mera Alanı haricinde kalan yerler, Gemlik Karsak-Güvenli yolu, Seçköy-Ericek yolu, Seçköy-Şükriye Yolu, Yeniköy Üstü Mevkii, Umurbey Bursa-Yalova yolu II ve Aytepe, Kurtul Bursa-Yalova yolu II ve III, Dürdane-Selçukgazi yolu, Gençali Mahalle Üstü, Dürdane Mahallesinin kuzeyi, Kurşunlu Çağlar yolu I, Gündoğdu Çağlar yolu II, Fındıcak Bayırköy, Cevizlidere, Bayırköy yolu ve Sölöz sınırı, Ericek Eyrek Tepe, Ericek Göleti ve Kiraztaşı Tepe, Şükriye Bağlar Tepesi, Güney ve Karatepe, Osmangazi İşletme Şefliği sınırı, Küçükkumla Arıtma, Haydariye Ormancı Çeşmesi Mevkii ve Radar yolu, Ortaköy Fidanlık, Yeniköy Radar ve Radar yolu, Narlı Yalancı Koza, Selimiye Yolu, Kapaklı Mevkileri, Yenigürle Bayraktepe, Gürle Paraşüt Tepesi ve mevkilerinde yangına hassasiyet haritasında da görüleceği üzere, Bursa şehir yerleşiminin orman ile sonlandığı Uludağ eteklerinde, 5 kilometre derinliğinde ve şehrin doğu-batı istikameti boyunca çepeçevre saran şerit halindeki orman alanlarında 16 Mayıs - 1 Ekim tarihleri arasında her gün 24 saat boyunca ateş yakılması yasaklandı.

Ayrıca, Uludağ Milli Park sahası içindeki mangal yakmaya izin verilen piknik mesire alanlarında 16 Mayıs-01 Ekim 2022 tarihleri arasında akşam saat 20.30'dan başlayarak ertesi sabah saat 09.00'a kadar mangal yakmak, bunun dışındaki Milli Park alanları ile Çobankaya-Bakacak Mevkii yol boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklandı. Yine aynı tarihler arasında orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ile çadırlı kamp yapmaları yasaklandı.

Anız, bağ-bahçe artığı ot ve dalların yakılmasının da yasak olduğu, yakanlara ise adli işlem ve para cezası uygulanacak. Kır ve açık hava düğünlerinde havai fişek ve dilek balonu gibi yangın çıkartacak şeylere de izin verilmeyecek. Olumsuz bir durumda vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine bildirilebilecek. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç unsuruna göre, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre adli işlem ve para cezasını mucip hallerde de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre işlem yapılmasına karar verildi.

Jandarma ve orman muhafızları, denetimlerini arttırarak sürdürecek.