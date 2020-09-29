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Muammer İRTEM- Hasan BOZBEY- Cem Mete OKUR/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

Bursa ve Yalova'yı dolu vurdu

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Bursa ve Yalova'yı dolu vurdu
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Bursa ile Yalova’da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde dolu yağan bölgelerdeki tarla ve yollar, bembeyaz oldu.

Bursa’nın Gemlik, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri ile Yalova kent merkezi ve ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ve şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Dolunun etkili olduğu bölgelerde bulunan tarla ve yollar, beyaza büründü. Dolu nedeniyle tarlalar da zarar gördü.

Bursa ve Yalovayı dolu vurdu

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