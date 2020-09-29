Bursa ve Yalova'yı dolu vurdu

Bursa’nın Gemlik, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri ile Yalova kent merkezi ve ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ve şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Dolunun etkili olduğu bölgelerde bulunan tarla ve yollar, beyaza büründü. Dolu nedeniyle tarlalar da zarar gördü.